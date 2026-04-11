Seconda sconfitta consecutiva per il Milan che, dopo essersi fermato sul campo del Napoli, perde a San Siro contro l'Udinese. Una giornata nerissima per il Diavolo, che incassa la prima rete complice la deviazione sfortunata di Bartesaghi sul cross di Atta propiziato da una grande giocata di Zaniolo. Il raddoppio porta la firma di Ekkelenkamp: stacco di testa a pochi passi da Maignan su un cioccolatino mancino di Zaniolo. Nella ripresa il Milan prova a riaprirla a più riprese, ma incassa il tris con il tiro di Atta.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 11 aprile 2026 alle 20:00
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione