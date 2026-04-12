Chi sarà l'erede di Gabriele Gravina nel ruolo di presidente della FIGC? C'è grande attesa per quella che sarà la decisione delle varie componenti che arriverà il prossimo 22 giugno, quando sono in programma le elezioni per la carica al vertice della Federcalcio. Intanto domani è prevista un'assemblea della Lega Serie A nella quale si tratterà anche questo argomento. Il nome nuovo iscritto alla corsa, stando a quanto si legge oggi sulle pagine de La Repubblica, è quello di Adriano Galliani, storico ex amministratore del Milan.

Il quotidiano generalista sostiene invece che la preferenze dell'Inter e di Beppe Marotta sia invece Giovanni Malagò. Tanto che il numero uno del club nerazzurro starebbe già raccogliendo le firme a favore dell'ex presidente del Coni: l'intenzione è di presentarsi all'appuntamento di domani con la maggioranza delle firme pro Malagò in tasca, facendolo così diventare il 'favorito' alla corsa verso la poltrona federale.

Le mosse di Marotta avrebbero indispettito alcuni club tra cui il Milan, la Juventus e il Parma, ma il Corsera precisa comunque che molte società stimano la figura che ha consentito all’Italia di vincere 40 medaglie nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi. Allo stesso tempo, però, "non tutti vogliono che risulti all’opinione pubblica come il candidato dell’Inter", si legge. Motivo per cui il Milan si è mosso per sondare la disponibilità di Galliani.