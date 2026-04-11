Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha fatto il punto sul finale di stagione del Napoli: "Le partite in questo finale di stagione non si contano, si pesano - ha esordito -. Per pesarle devi avere un allenatore, che io più di una volta ho detto non mi creano simpatia le sue squadre, ma ho sempre riconosciuto che lui ha la capacità di arrivare al calciatore e di essere un vincente che in Italia non ce l'ha nessuno... neanche Allegri. Si continua a dire Allegri in nazionale, questo mi fa piangere il cuore: pensare che il calcio italiano possa cambiare con Allegri in panchina... mi vengono i brividi.

Conte ha dimostrato anche in quella partita con il Milan, se mai doveva dimostrare qualcosa, che al Maradona l'unica squadra che voleva vincere era il Napoli. Il Napoli ha l'allenatore che in questo finale di stagione può mettere paura a chiunque, non solo all'Inter, potrebbe mettere paura anche ad altri campionati. È così forte l'onda d'urto che lui provoca, che l'arma in più del Napoli in questo finale di stagione è lui, è Conte. L'Inter va a Como senza Lautaro al 50%, perché si è visto che contro la Roma il 100% lo ha provocato solo Lautaro. Quindi questo fatto che vai a Como senza Lautaro e hai Conte dietro... è una cosa che nessun allenatore vuole avere", ha concluso.