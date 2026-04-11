Appuntamento speciale con la 54esima puntata della rubrica “Io giro l’Italia per te”, ideata da FcInterNews in collaborazione con Biapri, alla scoperta degli Inter Club sparsi in Italia, in Europa e nel mondo.

Questa volta facciamo tappa in Emilia, nella frazione di Sesso, dove a giugno 2025 è nato un nuovo Inter Club con una storia tanto recente quanto significativa. La sua origine affonda le radici in una serata difficile da dimenticare: la sconfitta dell’Inter contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League.

Da una disfatta sportiva, però, è nato qualcosa di profondamente autentico. Quella delusione si è trasformata in un’occasione per unirsi, per stringersi attorno a una passione condivisa e darle forma concreta. Così, tra emozioni ancora vive e un amore mai scalfito per i colori nerazzurri, ha preso vita l’Inter Club di Sesso.

Ma come nasce oggi un Inter Club? Non servono strutture complesse o grandi investimenti: bastano passione, spirito di iniziativa e un gruppo di persone pronte a condividere ogni emozione, dalla più esaltante alla più amara. È proprio questo il cuore del progetto: creare una comunità che viva l’Inter non solo davanti a uno schermo, ma anche sugli spalti, macinando chilometri per seguire la squadra in tutta Italia.

Ed è qui che emerge l’aspetto più affascinante e romantico di questa storia. Dietro la nascita di questo club non c’è solo il calcio, ma un forte senso di appartenenza, amicizia e dedizione. Un legame che va oltre il risultato, oltre le vittorie e le sconfitte, e che trova la sua forza proprio nei momenti più difficili.

La storia dell’Inter Club di Sesso dimostra che il tifo non è soltanto un gesto, ma una scelta quotidiana. Una scelta fatta di sacrifici, trasferte, cori e condivisione. Perché, in fondo, essere interisti significa esserci sempre. E ovunque.