Como e Inter, avversarie domani al Sinigaglia sono le squadre che segnano di più da fuori avendo segnato dieci reti a testa. In questa particolare statistica primeggiano due talenti come Hakan Calhanoglu e Nico Paz: il turco, che ha dato un ulteriore saggio delle sue doti balistiche contro la Roma, vede un gol a 4,06, mentre l’argentino a 3,19.