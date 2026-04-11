Como e Inter, avversarie domani al Sinigaglia sono le squadre che segnano di più da fuori avendo segnato dieci reti a testa. In questa particolare statistica primeggiano due talenti come Hakan Calhanoglu e Nico Paz: il turco, che ha dato un ulteriore saggio delle sue doti balistiche contro la Roma, vede un gol a 4,06, mentre l’argentino a 3,19.

Sezione: News / Data: Sab 11 aprile 2026 alle 19:15 / Fonte: Agipronews
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.