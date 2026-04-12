Dopo essersi ritrovato, adesso tocca a lui: "Marcus Thuram deve adesso fare la differenza là davanti", tuona il Corriere dello Sport che senza fronzoli affida al francese il compito di "dribblare" l'ostacolo Como in assenza di Lautaro Martinez. Ostacolo da evitare "per potersi cucire un pezzo di scudetto sul petto nelle prossime gare". Mentre il Tikus dovrà digerire la delusione della 'perdita' del compagno preferito, Marcus verrà affiancato da Pio Esposito, "desideroso di rilanciarsi dopo quel rigore sbagliato nella notte da psicodramma di Zenica". L'attaccante azzurro sembra in vantaggio su Bonny. E la voglia di riscatto del giovane è una componente su cui Chivu crede di poter far leva. Tutto però dipenderà in buona parte dalle garanzie che offrirà Thuram. Le sgasate tra primo e secondo tempo contro la Roma "hanno spaccato e mandato in crisi la difesa avversaria", ed è lo stesso che i compagni si augurano di rivedere anche in casa del Como stasera.

A innescare il Tikus ci penserà la mediana già vista con la Roma, con Calhanoglu saldamente al suo posto, accompagnato da Barella e Zielinski ai suoi lati: "La presenza del turco è fondamentale in entrambe le fasi di gioco", evidenzia il CdS che disegna una difesa con Acerbi ancora titolare tra Akanji e Bastoni.