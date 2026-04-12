Dopo Antonio Conte, anche Kevin de Bruyne parla ai microfoni di DAZN prima della partita tra il suo Napoli e il Parma, occasione importante per mettere pressione sull'Inter impegnata a Como in serata: "Dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare noi e vincere la partita. Non possiamo pensare a quello che farà l'Inter. Ogni tanto stai davanti, ogni tanto stai dietro; adesso dobbiamo fare il nostro lavoro e cercare di vincere tutte le partite. Sperando poi che l'Inter faccia qualche errore".