Continua la campagna di Sport per promuovere l'ingaggio di Alessandro Bastoni da parte del Barcellona. E questa volta, il quotidiano catalano arriva anche a toccare il tasto della posizione del calcio italiano, ferito a morte dalla terza esclusione consecutiva dalla fase finale dei Mondiali, un'altra dura doccia fredda per una potenza storica, che si aggiunge al misero bottino ottenuto dalle partecipanti in Champions League. In questo contesto, l'ingaggio di Bastoni da parte del Barcellona, ​​che sembra sempre più probabile, assume secondo il quotidiano un significato particolare di eccezione che riflette il declino del calcio italiano.

La possibilità che un giocatore nato in Italia possa approdare in uno dei quattro principali campionati europei al di fuori della Serie A, si legge, si sta facendo sempre più remota. Questo vale soprattutto per i giocatori di altissimo livello. Basti guardare l'ultima convocazione della Nazionale italiana: solo tre giocatori militano ai massimi livelli europei al di fuori dell'Italia, ovvero Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori e Sandro Tonali. E nella Liga spagnola, paesi come la Repubblica Democratica del Congo, l'Angola e la Serbia vantano una rappresentanza maggiore. L'arrivo di Bastoni rappresenterebbe inoltre un evento storico per il club catalano. Solo quattro calciatori italiani hanno indossato la maglia del Barça: Thiago Motta, cresciuto nelle giovanili brasiliane; Francesco Coco, che ha trascorso una sola stagione in prestito; Demetrio Albertini, con una breve parentesi di appena mezza stagione; e Gianluca Zambrotta, l'esempio più recente, che ha avuto modo di giocare con continuità per due stagioni con 85 presenze.