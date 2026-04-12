Momento di particolare tensione in casa Roma, con la posizione di Gian Piero Gasperini che diventa sempre più incandescente alla luce degli ultimi risultati ma anche della diatriba a distanza sorta con Claudio Ranieri. Il tecnico di Grugliasco pone ora le sue condizioni per rimanere alla guida dei capitolini e tra queste, secondo il quotidiano La Repubblica, c'è anche la permanenza del centrocampista Lorenzo Pellegrini, vicino alla scadenza del contratto coi giallorossi. 

Malgrado un rapporto che non era partito nel migliore dei modi tra i due, Gasperini si è convinto delle qualità del giocatore al punto da inserirlo nella lista degli inamovibili, schermandolo anche dalle minacce di rivoluzione della proprietà. Rimane però uno scoglio non indifferente: Pellegrini dovrà accettare di ridursi l'ingaggio da 6 a 3 milioni di euro, come da condizioni del club. L'Inter, che da tempo monitora il giocatore, rimane in attesa di sviluppi. 

Sezione: Focus / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 15:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.