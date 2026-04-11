Tre punti fondamentali per la stagione del Cagliari: la formazione di Pisacane vince lo scontro diretto con la Cremonese. A decidere la contesa è un gol di Sebastiano Esposito. Tra i rossoblu da evidenziare l'infortunio di Mazzitelli, da valutare verso la sfida contro l'Inter. Nell'altra partita delle 15, il Torino ha battuto 2-1 il Verona: in gol Simeone e Casadei per i granata. Mentre per gli scaligeri a segno Bowie.