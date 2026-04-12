La Lega Calcio argentina ha annunciato le sanzioni relative alla tredicesima giornata del torneo Apertura, quella segnata dal gesto folle costato l'espulsione al difensore Tomas Palacios nel corso della partita tra San Lorenzo ed Estudiantes. Il difensore di proprietà dell'Inter, lo ricordiamo, fu espulso per aver rifilato un calcio alto al difensore del Ciclon Nicolás Tripichio durante un'azione di calcio d'angolo, andando poi a muso duro con l'arbitro Sebastian Zunino. Condotta inusitata che Palacios pagherà cara.

Palacios, infatti, dovrà scontare una squalifica di due giornate, il che significa che salterà la partita contro l'Unión e quella contro l'Instituto a Córdoba. Nel frattempo, sarà disponibile per la Copa Libertadores contro il Cusco e tornerà in campo per la partita di campionato contro il Talleres, in programma sabato 25 aprile. Fermato per un turno, con sanzione di 840mila pesos (520 euro) per l'allenatore del Pincha Thomas Medina.