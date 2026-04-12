La corsa scudetto del Napoli non si è fermata a Parma. Scott McTominay concorda con Antonio Conte e tiene accesa una fiammella di speranza in chiave tricolore dopo il passo falso dei campioni d'Italia al Tardini, dove non sono andati oltre l'1-1: "Nulla è ancora finito per quello che sappiamo - le parole del centrocampista scozzese a DAZN -. Oggi è stata molto difficile, dobbiamo continuare normalmente. Questo è il calcio, a volte capitano dei risultati che non ci piacciono e questo è uno di quelli".

A proposito degli infortuni che hanno falcidiato la rosa nel corso della stagione, condizionando il percorso della squadra di Antonio Conte, l'ex Manchester United ha ripensato alle parole che pronunciò dopo il 2-2 strappato all'Inter, a San Siro: "A caldo si dicono cose più vere, e per me era vero quello che ho detto dopo San Siro. Abbiamo avuto tanti infortuni, e per competere su più fronti abbiamo bisogno di giocatori. Abbiamo un grande gruppo, non piangeremo su come è andata questa stagione e vedremo cosa succederà. Fa parte del gioco. Ha giocato e sfruttato le proprie opportunità anche chi prima ha giocato meno, sarebbe potuta andare in un altro modo".