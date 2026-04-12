"La testa deve essere quella di sapere che abbiamo un obiettivo da raggiungere che è quello della qualificazione in Champions League. Adesso siamo secondi, quindi è inevitabile cercare anche di guardare chi sta davanti sapendo che chi sta davanti dipende da sé stesso. Oggi è una delle sette partite rimanenti, poi ci sarà la prossima partita dove possiamo fare le stesse considerazioni. Posso dire che in due anni al Napoli, col Parma ho sempre trovato difficoltà. Ci aspetta una partita molto difficile". Così Antonio Conte, tecnico del Napoli, introduce la sfida contro il Parma che andrà in scena tra pochi minuti ai microfoni di DAZN.