Nel Cagliari che si prepara ad affrontare l'Inter nel posticipo di domenica, l'unico indisponibile resta Nandez, ancora ai box per il problema alla coscia destra. Per il resto, tutti a disposizione di Agostini che dovrebbe confermare il 3-5-2 con l'unico ballottaggio in mezzo al campo tra Deiola e Marin.

PROBABILE CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.