Sono 22 i giocatori convocati da Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, in previsione della sfida di domani contro l'Inter, valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Come anticipato qualche ora fa, non saranno a disposizione dei tedeschi sei elementi: Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Hiroki Itō, Tarek Buchman e Manuel Neuer. Quest'ultimo, comunque, è partito alla volta di Milano per stare al fianco della squadra.

In lista, invece, compaiono regolarmente i nomi di Aleksandar Pavlovic e Kingsley Coman, che avevano saltato l'andata all'Allianz Arena.