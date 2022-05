"Sono contento di esser tornato a sentirmi bene. È stato un anno a tratti difficile, ma adesso sto bene e anche la squadra sta andando benissimo". Queste le parole di Ignacio Pussetto intervistato da Udinese TV due giorni dopo il ko con l'Inter in cui proprio l'argentino aveva illuso i suoi con i lgol dell'1-2. "Contro l'Inter abbiamo dato tutto per pareggiare, ci abbiamo provato fino alla fine. Si percepiva che loro stessero soffrendo, ci abbiamo provato in tutti i modi e, alla fine, lo avremmo meritato - ha detto l'argentino -. Sul rigore per loro, io credo sempre nella buona fede degli arbitri, dalle immagini non vedo un'inquadratura che evidenzi il tocco di Pablo su Dzeko, forse c'era anche un rigore a nostro favore, ma a volte è difficile perché devono decidere in poco tempo".