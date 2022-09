Fortune Bassey, attaccante nigeriano del Viktoria Plzen, ha presentato ai microfoni di Sky Sport la sfida ai limiti del proibitivo che attende i campioni cechi contro l'Inter, in programma stasera alla Doosan Arena: "E' una partita difficile in un girone complicato, l'importante per noi è dare tutto e fare risultato - le sue parole -. Se vogliamo superare il turno o andare in Europa League, dobbiamo dare il meglio come squadra. L'Inter è un avversario difficile, dobbiamo provarci e vedere cosa succede in campo".