Ex di turno ieri sera nell'amichevole tra Pisa e Inter, Nicholas Bonfanti ha commentato così il pari finale maturato all'Arena Garibaldi: "Siamo stati beffati al 97', su palla inattiva, lavoreremo su questo aspetto per migliorare - le parole dell'attaccante in conferenza stampa -. Io penso che la squadra esca a testa alta, abbiamo fatto tutti una grandissima partita. C'è grandissimo impegno, tutti lottano l'un per l'altro".