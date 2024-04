All'indomani della sconfitta per 1-2 contro l'Inter, il portiere dell'Udinese Maduka Okoye ha parlato a 'Udinese Tonight' su TV12, dove ha commentato risultato, prestazione ed episodi della gara di ieri al Meazza. Ha lasciato rammarico? "Sì, dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima, un peccato perché abbiamo fatto una bella partita ma purtroppo senza punti".

Atteggiamento giusto da squadra che capisce in che situazione si trova:

"Sappiamo in che situazione siamo, è una situazione molto importante per i giocatori, i tifosi e il club. In spogliatoio non vedo paura, però la tensione si avverte, però questo è il calcio".

Simone Inzaghi post gara ti ha fatto i complimenti:

"È bello che l’allenatore dell’Inter ne abbia parlato, però chiaramente prima di tutto viene l’Udinese e il risultato".

La parata più difficile di ieri? Ti ha caricato la prima?

"Probabilmente quella su Lautaro Martinez. La prima su Calhanoglu è comunque da 8, sul secondo tiro la conclusione del turco era veramente molto forte, però era un po’ centrale quindi devo prenderla, quella su Lautaro è stata quasi da 10".

Sull’uscita che ha causato il rigore?

"Lì potevo fare meglio, pensavo di riuscire ad arrivare per primo, la palla era forte e centrale, non laterale e potevo partire un attimo prima, se non esco Thuram controlla e calca".