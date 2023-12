A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Inter, Walter Mazzarri viene intercettato da DAZN per inquadrare il match del Maradona, stadio in cui torna a dieci anni di distanza: "Pensavo che dopo 23 anni di carriera non potessi avere queste sensazioni, ma è stato bello. Ho sentito una forte emozione, ho avuto la sensazione di tornare a casa dopo tanti anni. Ora devo ritrovare la concentrazione per aiutare la squadra".

Come mai la scelta di Natan terzino sinistro?

"Purtroppo ho perso subito dei giocatori all'esordio, ma sono fiducioso perché ha potenzialità importanti. Credo possa fare un'ottima gara".

Cosa si aspetta da Osimhen?

"Lui non ha i 90' e lui lo sa, dovremo vedere come gestirlo. È un valore aggiunto, di cose societarie e contrattuali non ne voglio parlare. Lui è stimolato e sta bene qua, è amato da tutti. Penso che possa fare una grande gara già oggi e poi crescere di condizione in futuro".