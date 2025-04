Il ko dell'Inter a Bologna ha permesso al Napoli di arrampicarsi al primo posto della classifica, appaiando a 71 punti proprio i campioni d'Italia, a cinque giornate dalla fine del campionato. Tutte da vivere guardando solo il proprio percorso per gli azzurri, come sottolineato da Stanislav Lobotka a Radio CRC: "Essere primi è importante per me, per la squadra, ma soprattutto per Napoli: possiamo sognare di nuovo, è tutto nelle nostre mani - ha spiegato il centrocampista slovacco -. Non è facile giocare con nessuna squadra in questa fase del campionato: noi contro il Bologna, ad esempio, abbiamo pareggiato, sappiamo che è una squadra con grandi qualità. Dobbiamo restare concentrati e pensare solo alle nostre partite e alla nostra squadra, poi vedremo dove saremo alla fine della stagione".