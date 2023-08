Al termine del match del Meazza perso 2-0 contro l'Inter, Raffaele Palladino, tecnico dei brianzoli, parla ai microfoni di DAZN iniziando a commentare sulle due reti subite: "Eravamo posizionati male, siamo andati sull'intenzione sia sul primo sia sul secondo gol. Abbiamo preso due reti simili, dobbiamo crescere e capire cosa abbiamo sbagliato oggi".

Il rammarico è che qualcosa non ha funzionato?

"I ragazzi hanno fatto un'ottima partita, hanno dato tutto e io non posso che essere soddisfatto. Oggi affrontavamo una grande squadra, con grandi individualità, un allenatore molto bravo e con concetti che ci hanno messo in difficoltà. L'Inter si è difesa anche bassa sfruttando le nostre disattenzioni, ci ha anche rispettato sotto un certo punto di vista. Per 70 minuti siamo rimasti in gara e sono contento della prestazione. Da queste partite capisci i tuoi difetti e ben venga, così capiremo su cosa migliorare".

Il mercato ti ha tolto tanto, ti aspetti qualcosa da qui alla fine?

"Sì, perché il mercato è ancora aperto. Al 90% siamo a posto ma qualcosina ci manca in mezzo al campo e davanti. Sono stati presi giocatori importanti che hanno alzato il livello, sono tranquillo perché siamo in perfetta sintonia con la dirigenza e sappiamo cosa serve. Questa stagione sarà più complicata, abbiamo cambiato molti giocatori e il percorso di crescita iniziato la scorsa stagione deve continuare".

Colombo e Murielo sono due giocatori accostati al Monza, le piacciono?

"Sì, mi piacciono sia Muriel sia Colombo. Al di là dei nomi però la società sa bene cosa ci serve, sappiamo che dobbiamo mettere dentro qualcosa e sono tranquillo, la dirigenza lavora bene. Aspettiamo la fine".