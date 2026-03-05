Dopo lo 0-0 di Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia, l'Inter si tuffa di nuovo sul campionato per preparare l'atteso derby di domenica sera contro il Milan. La Gazzetta dello Sport immagina tanti rientri dal 1' rispetto al match giocato qualche giorno fa contro la squadra di Fabregas: in attacco si rivedranno le due punte Esposito e Thuram, ma indosseranno di nuovo la maglia da titolare anche Sommer, Akanji, Luis Henrique, Dimarco, Barella e Zielinski. Il polacco agirà da mezzala, con Calhanoglu confermato in cabina di regia dopo i due spezzoni di gara giocati al rientro dall'infortunio. 

Data: Gio 05 marzo 2026 alle 21:40
Autore: Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
