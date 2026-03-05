"All'inizio era terrificante, terrorizzante per me", ha svelato Massimo Ambrosini a 'Legends road', su DAZN, sul derby di Milano. Partita che l'ex giocatore del Milan ha giocato, come racconta, nel '95. "Il primo tempo in panchina, mi buttano poi dentro e non avevo idea neanche di dove fossi. Segna Marco Branca. All'inizio io ero pietrificato, era una roba che mi sembrava più grande di me. Ero piccolo, avevo 18 anni, non ricordo nulla. Ricordo la tensione che era diversa. Sentivo molto tifosi, la pressione, l'ho sentita molto di più nei primi anni".

Sulla rivalità con l'Inter:

"La rivalità era veramente forte, c’era un gruppo forte loro e un gruppo forte nostro. È stata una rivalità facile da alimentare perché eravamo sempre gli stessi, sia noi che loro. Si sentiva, anche perché in Europa eravamo noi. È stato forte quel periodo li, quando si giocava contro c’era tanta tensione, adrenalina. Non voglio mancare di rispetto alle rivalità di adesso ma quel momento storico, per i calciatori che c’erano in campo, era una cosa molto forte".