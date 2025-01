In attesa del derby di Milano, in programma per domenica prossima, il Milan di Sergio Conceiçao deve prima affrontare l'ultimo step europeo in casa della Dinamo Zagabria per l'ultima gara della fase campionato di Champions League. Alla vigilia del match contro i croati, il tecnico rossonero ha risposto anche sulla stracittadina contro l'Inter.

Morata ha bisogno di un turno di riposo? Farà calcoli in vista del derby?

"Capisco la domanda. Ma penso partita per partita, non faccio calcoli due partite alla volta. Non va bene. Non ho cominciato ieri, quando facciamo così i risultati non sono buoni. Dobbiamo focalizzarci su domani che sarà importante e difficile per raggiungere il secondo obiettivo. Il primo era vincere la Supercoppa e l'abbiamo fatto bene, il secondo obiettivo è arrivare tra le prime otto in Champions League. Siamo concentrati su questa partita, al derby ci penseremo giovedì già in aereo tornando a casa".

Questa squadra può vincere la Champions League?

"Mancano tante partite, l'obiettivo è di arrivare tra le prime quattro. Nella domanda precedente l'ho detto: non possiamo pensare al derby, figurati alla Champions League. Guardando in avanti non vediamo le scale che ci sono davanti e rischiamo di inciampare".

