Inter-Milan sarà una "partita planetaria", sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport tra le sue pagine mentre ricorda che ci saranno ben 18 nazioni coinvolte e 18 diciotto giocatori già sicuri di partecipare al prossimo Mondiale. "Il derby da scudetto è anche un derby planetario, sia per l’audience televisiva sia per le bandiere rappresentate - scrive la rosea -. Tra Inter e Milan è la Francia, dopo l’Italia, a schierare a San Siro più uomini: addirittura 7 tra campo e panchina (Thuram, Bonny, Diouf per l’Inter; Maignan, Rabiot, Fofana e Nkunku per il Milan). Ma sono parecchi anche gli svizzeri: Sommer e Akanji di qua, Jashari di là aspettando l’infortunato Athekame".

In casa rossonera sono già in 12 ad aver raggiunto la qualificazione diretta al Mondiale mentre i nerazzurri al momento ne contano solo 6, con i tanti italiani nel giro della Nazionale di Gattuso (Barella, Bastoni, Dimarco, Frattesi e Pio Esposito) che dovranno sperare ci centrare l'appuntamento nel playoff di marzo.