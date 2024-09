Avrà molto materiale su cui riflettere Ben Wilkinson, tecnico del Manchester City Under 19, dopo la brutta sconfitta subita dai suoi ragazzi per mano dell'Inter all'esordio in Youth League: "Dal punto di vista di un allenatore è stata una partita difficile - la sua riflessione ai canali ufficiali del club inglese -. Fare un inizio così positivo e poi ritrovarci a subire tre gol dopo 20 minuti è davvero, davvero deludente. Ora si tratta di imparare la lezione di quei 20 minuti. Prima del loro quarto gol pensavo che fossimo sulla buona strada per tornare in partita perché stavamo facendo molte cose positive. Quando analizzeremo la gara, ci saranno alcune lezioni chiare e ovvie per i nostri giovani in termini di gestione del gioco. C'è molto per cui essere delusi, ma ci sono anche molti aspetti positivi da cui trarre spunto".