"Sicuramente loro hanno fatto una buona partita, si muovevano molto e noi abbiamo fatto un po’ fatica a prenderli all’inizio e ci siamo abbassati molto. Nel secondo tempo siamo riusciti ad essere più aggressivi e questo ci ha dato dei vantaggi" ha detto Manuel Locatelli a Sportmediaset a proposito delle due facce mostrate dai bianconeri nel corso del match di ieri sera contro l'Inter, finito per 1-0 a favore dei padroni di casa.

C’è rammarico per aver perso una partita così importante per un’autorete?

"Al di là dell’autorete quando perdi ti brucia sempre indipendentemente da chi fa gol o se si tratta di un autogol. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita e migliorare".

Molti di voi avevano già parlato di scudetto. Questa sconfitta vi ridimensiona?

"Mah, io ripeto sempre che il campo dirà chi è il più forte. Noi dobbiamo continuare a crescere, a fare scelte migliori all’interno della partita, dobbiamo convivere col nostro modo di essere, uniti e dobbiamo continuare ad avere questo spirito di squadra".

Dal pareggio con l’Empoli al ko a San Siro… brutta settimana?

"Sicuramente non è stata una settimana bella come tante le altre ma non è tutto da buttare".