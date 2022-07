Il direttore sportivo del Lecce, l'esperto Pantaleo Corvino, commenta le mosse sul mercato della società salentina anche in vista della gara d'esordio contro l'Inter: "Non so se riuscirò a costruire quanto lasciai quando andai via vent’anni fa, ma ci dobbiamo provare. Siamo ripartiti da poco o niente e ci stiamo sforzando di crescere attraverso il lavoro per creare risorse tecniche e, un domani, economiche. Bisogna quindi ragionare in proporzione al lavoro fatto in questi due anni. Siamo arrivati in Serie A e ora dobbiamo lottare per rimanerci. Di fronte avremo 4-5 rivali: poi ci sono realtà come Monza e Cremonese che hanno tra le proprietà più ricche d’Italia che possono sostenere ingaggi importanti", ha dichiarato in conferenza stampa, come riportato da CalcioLecce.it.