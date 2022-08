Avrà un tifoso d'eccezione quale Al Bano il Lecce neopromosso in A. Un percorso, quello verso la salvezza per i giallorossi, che passerà anche dall'esordio con l'Inter di Mkhitaryan a cui il cantautore è legato da ottimi rapporti. “Caro Lecce, dopo che la Xylella ha distrutto i nostri ulivi, solo il pallone può consolarci: anche il calcio è un mezzo di promozione del nostro territorio – ha detto nella sua intervista all'edizione pugliese de La Gazzetta dello Sport -. Il presidente Sticchi Damiani si sta affidando alle persone giuste: auguro loro un campionato sereno che ci permetta di restare in Serie A. Stavolta per tanti anni…”