Ha sudato non solo per il caldo il Lecce di Baroni per superare la Virtus Francavilla in una delle ultime amichevoli prima dell'esordio in campionato contro l'Inter. La banda di Baroni ha trovato una resistenza agguerrita dal club di Serie C, con una prima frazione di linee di passaggio serrate e spazi completamente intasati sul fronte offensivo. Così il vantaggio è arrivato in mischia al al 60' con Gonzalez (subentrato ad Askildsen). Ritmi lenti e compassati, occorre ancora lavorare per affinare i meccanismi tra l'ossatura dell'anno scorso e i nuovi arrivati, tra cui l'esterno basso mancino Frabotta e l'attaccante scuola Milan Colombo, poco lucidi nelle rispettive scelte tecniche adoperate.