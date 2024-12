Tutto pronto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, dove tra poco andrà in scena la sfida di Europa League tra Ajax e Lazio, gara per la quale l'allenatore dei biancocelesti Marco Baroni ha applicato un moderato turnover in vista della partita di lunedì prossimo contro l'Inter di Simone Inzaghi. Mandas tra i pali, che come da copione europeo lascia riposare Provedel, esterni di difesa affidati a Lazzari e Pellegrini con la coppia centrale Patric-Gigot. Coppia di mediani Rovella-Dele-Bashiru, con quest'ultimo che torna titolare in Europa League dopo le due panchine contro Porto e Ludogorets; mentre sarà il trumvirato Tchaouna, Dia, Pedro ad accompagnare la punta Castellanos, squalificato in campionato e che dunque salterà Lazio-Inter. Di seguito la formazione dei capitolini.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro, Castellanos.