Prima dell’inizio del secondo tempo, Federico Dimarco arriva ai microfoni di DAZN per la consueta dichiarazione flash: “Dobbiamo continuare a pressare alti perché bisogna segnare ancora”.

Sezione: Focus / Data: Dom 09 novembre 2025 alle 21:50
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
