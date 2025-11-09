Per l'ultima partita prima della sosta, al Meazza contro la Lazio, il pubblico nerazzurro non ha fatto mancare il proprio apporto alla squadra e si è presentato in massa.

Nello specifico, come dati comunicati dal club, sono presenti 73.797 spettatori di cui 3.125 nel settore ospiti.

Dom 09 novembre 2025
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
