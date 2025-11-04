Dopo l'arrivo a Milano del Kairat Almaty, Damir Kasabulat, dirfensore della compagine kazaka, ha parlato con Legalbet.kz a proposito della sfida storica per la compagine di domani contro l'Inter: "A volte è difficile crederci quando ci prepariamo per il nostro prossimo avversario, che sia il Real Madrid o l'Inter. Ma questo è il calcio. Penso che si debba puntare alla vittoria e ai punti in ogni partita, non guardare la classifica dell'avversario e non avere paura. Sarà una grande esperienza per noi e speriamo in un buon risultato. Faremo tutto il possibile per ottenere un risultato positivo".