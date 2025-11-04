Prove di formazione anti-Kairat Almaty stamattina al BPER Training Centre per Cristian Chivu. Secondo quanto filtra, è previsto ampio turn over per la partita di domani sera contro la squadra kazaka al Meazza. Permane il dubbio tra i pali, con Yann Sommer e Josep Martinez in lizza per una maglia da titolare. Il centrocampo dovrebbe essere sicuro con Davide Frattesi, Nicolò Barella da play e Piotr Zielinski. In attacco salvo sorprese spazio ai più giovani: Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito. In difesa i dubbi principali, con il terzetto Yann Bisseck-Stefan de Vrij-Carlos Augusto favorito, mentre Denzel Dumfries e Federico Dimarco sono i principali candidati sulle fasce.

Occhio però anche a Francesco Acerbi, che potrebbe avere una possibilità dall'inizio come centrale o, qualora Chivu facesse riposare Dimarco, da braccetto sinistro.