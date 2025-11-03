Antonio Di Gennaro, ex giocatore e opinionista tv, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha indicato Cristian Chivu come sorpresa tra gli allenatori dopo le prime 10 giornate di Serie A.

"Scelgo lui per come è considerato dalla squadra - le sue parole -. Ha una squadra forte e mi piace come parla, la mentalità data alla squadra, diversa un po' da quella di Inzaghi. Ho rivisto cattiveria, fame".