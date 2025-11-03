La vittoria dell'Inter ottenuta sul complicato campo di Verona, fa volare l'Inter in ottica quote. La squadra di Cristian Chivu si porta a -1 dal Napoli capolista, rimasto bloccato sullo 0-0 con il Como. Incrocio di risultati che convincono i bookmaker a favore della squadra nerazzurra che, come fa sapere Agipronews, passano dai 2,32 della scorsa agli attuali 2,07 su 888sport e 2,25 su Snai.

Discorso che naviga su lunghezze d'onda opposte quella che riguarda i campioni in carica, salvati da Milinkovic-Savic nel match contro i comaschi. Gli azzurri si confermano a 3,50 per il bis del Napoli. Si avvicina alla vetta e alle grandi ambizioni il Milan di Allegri dopo l'1-0 inflitto alla Roma: il ventesimo scudetto rossonero è in lavagna a 3,75, con i giallorossi che invece perdono terreno e salgono da 9 a 15, stessa quota, in calo rispetto ai 25 offerti la scorsa settimana, della Juventus fresca di vittoria e di arrivo di Luciano Spalletti.