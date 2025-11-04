Marcus Thuram è recuperato, anche se gli manca il ritmo partita. Secondo Tuttosport, potrebbe giocare uno scampolo contro il Kairat Almaty e testare così le risposte del fisico in vista di Inter-Lazio del 9 novembre.

Senza il francese l'Inter ha vinto cinque volte su sei, perdendo solo col Napoli, ma a patire l'assenza del compagno di squadra è stato Lautaro, che in queste sei gare ha segnato solo due reti. La graduale stanchezza è emersa in particolar modo domenica a Verona, dopo una serie di gare in cui ad alternarsi sono stati Bonny ed Esposito, mentre l'argentino è stato sempre titolare (otto di fila dal 1' più due gare in nazionale).

Lautaro aspetta con ansia di riproporre il tandem con Thuram anche perché con lui di fianco segna molto di più. In 352' assieme il "Toro" ha fatto 4 reti (una ogni 88') e il francese due. Da soli, Lautaro ne segna 2 in 526' (la media crolla a uno ogni 263') e Thuram 3 in 178.