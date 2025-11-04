"E' una partita di Champions, se sono qua qualcosa hanno". Comincia così l'intervista a Inter TV di Cristian Chivu per fotografare Inter-Kairat, gara valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League. "Hanno fatto quattro turni preliminari, ora hanno la possibilità di fare otto gare in questo nuovo format. Arrivano a San Siro vivendo un sogno, sono alla prima partecipazione in Champions: le squadre che non hanno niente da perdere sono sempre le più insidiose. Bisognerà stare con le antenne dritte, dobbiamo aspettarci che non sarà una partita semplice".

Sesta partita in dodici giorni, vede una crescita del gruppo?

"Bisogna trovare il modo per vincere, ultimamente lo stiamo capendo abbastanza bene. Noi puoi sempre fare cose belle, non puoi sempre fare le cose che sei abituato a fare. C'è l'avversario, l'orario, il campo, il tempo che sono cose che ti tolgono tanto. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni da anni, ma non è semplice. I ragazzi sono bravi, lavorano e riposano bene: il merito va tutto a loro. Tutti e 22 più o meno hanno avuto la possibilità di giocare".