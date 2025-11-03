Intervistata dal quotidiano Il Giornale, Beatrice Uguccioni, capogruppo del PD a Palazzo Marino, parla dell'ormai imminente vendita dell'area di San Siro a Inter e Milan e della destinazione prevista per i 197 milioni che il Comune incasserà: "È stato un viaggio in parte lungo e tortuoso che ci ha portati comunque all'obiettivo. Ora faremo una delibera di iniziativa consiliare per individuare le priorità e trasformare la vendita in una concreta opportunità per la città. Sicuramente la riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere e riteniamo importante investire sul tema casa, non strettamente a San Siro, terzo punto la questione impianti sportivi, soprattutto di base".

Su San Siro sono esplose le polemiche dei Verdi, hanno posto una lista condizioni per restare in maggioranza e chiedono «un cambio di visione» da qui al 2027. Troverete un punto?

"Sullo stadio le posizioni erano chiare praticamente da 6 anni. Rispetto al tema del rilancio, di cui peraltro parla anche il Pd, il confronto è sempre aperto e le idee interessanti e da valutare, ma non accettiamo veti né sui temi né sulle persone. E ovviamente partiamo da quello che serve alla città e non dai posizionamenti dei singoli partiti. Questo vale per tutti".