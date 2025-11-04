Francesco Pio Esposito si è aggiudicato il 'Best Italian Golden Boy', il premio di Tuttosport che incorona il miglior giovane italiano Under 21, alla 23esima edizione dell’European Golden Boy. 

Sezione: News / Data: Mar 04 novembre 2025 alle 16:03
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
