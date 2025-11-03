Alessio Romagnoli non è sceso in campo per la ripresa di Lazio-Cagliari complice un problema al flessore che lo stesso ha evidenziato portandosi la mano nel punto dolente mentre stava tornando negli spogliatoi al termine del primo tempo dell'Olimpico. La sua situazione andrà monitorata in vista della sfida contro l'Inter, in programma domenica sera a San Siro. Dopo l'intervallo, per la cronaca, Maurizio Sarri lo ha sostituito con Oliver Provstgaard, classe 2003 danese.