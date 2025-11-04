Tuttosport anticipa i numeri che caratterizzeranno la partita di domani sera tra Inter e Kairat in termini di pubblico. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano nella versione cartacea, per domani al Meazza sono attesi circa 66mila tifosi, di cui 1600 saranno quelli in arrivo a sostegno della formazione kazaka, già da ieri a Milano per abituarsi al fuso orario.