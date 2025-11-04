E' cominciata a mezzogiorno in punto la seduta d'allenamento dell'Inter, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty. Agli ordini di Cristian Chivu, la squadra è scesa in campo dividendosi inizialmente in due gruppi: da una parte chi ha giocato a Verona, dall'altra chi non ha fatto minuti, compreso quel Marcus Thuram che si candida per tornare finalmente tra i convocati dopo un mese ai box per infortunio. Assenti, ovviamente, Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro. 

La vigilia di Inter-Kairat, Thuram regolarmente in gruppo: le immagini dell'allenamento ad Appiano
Sezione: Focus / Data: Mar 04 novembre 2025 alle 12:26
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print