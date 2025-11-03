La storia tra la Nazionale italiana e Luciano Spalletti è giunta al capolinea per colpa del calendario, secondo Gianluigi Buffon: "L'epilogo è stato frutto esclusivamente del calendario perché siamo andati a incontrare una delle squadre più forti d'Europa in questo momento (la Norvegia, ndr), nella prima partita che vale tutto: era praticamente una finale - le parole del capo-delegazione azzurro a 'Viva El Futbol' -. Avevamo cinque giocatori (dell'Inter, ndr) che venivano da cinque sveglie prese tre giorni prima in una finale di Champions, poi 2-3 assenti... Abbiamo perso in modo rovinoso, però avevamo poche armi quella sera. C'è stata un po' di sfortuna"