"Se qualcuno non ha visto Verona-Inter, gli basta sentire l'analisi di Chivu. Non sbaglia nulla, io lo ascolto con molto piacere quando parla. L'Inter non meritava di vincere la partita: ha fatto un eurogol e ha beneficiato di un errore. Il Verona meritava come minimo di pareggiare, però se vinci queste partite e vai a -1 dal Napoli fai paura. Chivu è un allenatore da grande squadra, si vede la sua impronta. E' credibile, anche se ha fatto poche panchine". Lo ha detto Antonio Cassano, intervenendo nel classico appuntamento del lunedì con 'Viva El Futbol'.