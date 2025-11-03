"Il Cagliari non perdeva da agosto in trasferta, questa vittoria ci dà segnali di crescita. E' stata una partita complicata, ne siamo venuti a capo come squadra matura. I ragazzi stanno crescendo, l'obiettivo di costruire la base per una squadra competitiva sta andando avanti". Così Maurizio Sarri, parlando a Sky Sport, dopo il 2-0 con cui i biancocelesti si sono imposti sui sardi.

Da quando giochi con gli stessi undici non prendi più gol...

"Non ci avevo fatto caso, ti ringrazio per la notizia (ride, ndr). Non è che possiamo fare tante variazioni, abbiamo 6-7 giocatori in infermeria. C'era preoccupazione per le tre partite settimanali".

Isaksen ha detto che la squadra si sente forte, fa bene?

"Io di cazzate ne dico tante nello spogliatoio, la squadra sta diventando forte mentalmente. Per diventare competitivi a grandi livelli ci manca un pizzico di qualità, è evidente. Mi dà gusto allenare questa squadra, mi segue e dà tutto: per un allenatore è una soddisfazione".