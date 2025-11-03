"Il Cagliari non perdeva da agosto in trasferta, questa vittoria ci dà segnali di crescita. E' stata una partita complicata, ne siamo venuti a capo come squadra matura. I ragazzi stanno crescendo, l'obiettivo di costruire la base per una squadra competitiva sta andando avanti". Così Maurizio Sarri, parlando a Sky Sport, dopo il 2-0 con cui i biancocelesti si sono imposti sui sardi.
Da quando giochi con gli stessi undici non prendi più gol...
"Non ci avevo fatto caso, ti ringrazio per la notizia (ride, ndr). Non è che possiamo fare tante variazioni, abbiamo 6-7 giocatori in infermeria. C'era preoccupazione per le tre partite settimanali".
Isaksen ha detto che la squadra si sente forte, fa bene?
"Io di cazzate ne dico tante nello spogliatoio, la squadra sta diventando forte mentalmente. Per diventare competitivi a grandi livelli ci manca un pizzico di qualità, è evidente. Mi dà gusto allenare questa squadra, mi segue e dà tutto: per un allenatore è una soddisfazione".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 23:50 Cassano: "L'Inter non meritava a Verona, ma a -1 dalla vetta fa paura. Chivu? Non sbaglia un'analisi, è un top"
- 23:47 Ventola: "Verona-Inter, ero dietro la panchina di Chivu: alla squadra diceva 'siamo superficiali, non siamo sul pezzo'"
- 23:42 Adani: "Chivu mi piace sempre, anche quando non mi piace l'Inter. A Verona chi ha fatto meglio di Luis Henrique?"
- 23:33 Lazio, Sarri: "Segnali di crescita. Zero gol presi con gli stessi 11? Non ci avevo fatto caso..."
- 23:16 Lazio, Zaccagni già proiettato all'Inter: "Uniti nelle difficoltà, ora ci aspetta una grande partita"
- 23:02 AlbinoLeffe-Inter U23, le pagelle - Topalovic determinante, Cocchi super, male Kaczmarski
- 22:50 La Lazio batte il Cagliari e sale a quota 15: Isaksen e Zaccagni lanciano Sarri. E domenica c'è l'Inter
- 22:35 Difesa e attacco, 9 gol fatti e zero subiti: che inizio per l'Inter in Champions League. Numeri da record
- 22:20 Tanta sofferenza, poi ci pensa Topalovic: l'Inter U23 vince in casa dell'AlbinoLeffe 3-1 con doppietta dello sloveno
- 22:19 Buffon e l'esonero di Spalletti: "Colpa anche del calendario, con la Norvegia avevamo gli interisti reduci da 5 sveglie in finale di UCL"
- 22:05 Lazio, problema muscolare per Romagnoli: situazione da monitorare in vista della sfida con l'Inter
- 21:51 Di Gennaro vota Chivu: "Per me è la sorpresa fin qui tra gli allenatori di Serie A. Vi spiego perché"
- 21:36 'La Lombardia al centro della sfida Olimpica' venerdì a Palazzo della Regione: Marotta tra gli ospiti
- 21:23 Juve, la precisazione di Spalletti: "Ho detto di lottare per lo scudetto, non di vincerlo"
- 21:09 La vittoria di Verona non lascia dubbi ai bookies: Inter in crescita per lo scudetto
- 20:55 Uguccioni (PD): "San Siro, viaggio tortuoso ma siamo arrivati all'obiettivo. Niente veti dai Verdi"
- 20:42 Milan, Pavlovic: "Quest’anno per lo scudetto è una lotta serrata. Sarà difficile fino alla fine"
- 20:27 Solo 11 minuti in campo per Di Maggio durante Padova-Südtirol, Andreoletti: "Spero nulla di preoccupante"
- 20:26 Prima vittoria del Genoa in campionato, decide Ostigard nel recupero: Sassuolo ko 2-1. Fiorentina ultima
- 20:13 Luca Reggiani, azzurrino del Borussia Dortmund: "Mi piaceva Bonucci, ora mi ispiro a Bastoni"
- 19:57 Brasile, niente amichevoli per Carlos Augusto. Ancelotti: "In vista del Mondiale lista più o meno definitiva. E sui terzini mancini..."
- 19:43 Zielinski torna a ruggire dopo oltre un anno. Col gol di Verona il polacco entra in un club ristretto
- 19:29 Inter, Carlos Augusto resta a Milano durante la sosta: non è nella lista dei convocati del Brasile
- 19:14 Inter Women, si ferma Bugeja: interessamento di basso grado del legamento collaterale mediale
- 19:00 Rivivi la diretta! La SOLITA "CACIARA", ma quale FENOMENO: CONTE è un disco rotto. Dal VERONA al KAIRAT: le ULTIME
- 18:47 Brutte notizie per il Bologna: Italiano perde Freuler. Frattura della clavicola per lo svizzero
- 18:35 Inter Women, intervento di osteosintesi del quarto metacarpo della mano sinistra per Olivia Schough
- 18:21 videoHernanes reagisce alla prima rete dell'Inter: "Che gol Zielinski! E Calhanoglu al posto del piede..."
- 18:08 Calhanoglu, non solo l'assist meraviglia: contro il Verona fissato un primato statistico stagionale
- 17:53 Zebina su Calciopoli: "Gli scudetti con la Juve? Vinti sul campo, eravamo i più forti"
- 17:38 Simonelli: "Oggi abbiamo mostrato ai club come funziona il VAR. Milan-Como a Perth sarebbe un orgoglio"
- 17:24 Il Podcast di FcIN - Verona-Inter, l'analisi di Andrea Bosio: va bene anche così
- 17:16 videoMarotta: "Conte? Non rispondo, lui è liberissimo di dire ciò che vuole. San Siro, penso ci siamo"
- 17:10 Marotta: "Serie A avvincente fino alla fine. Mercoledì per il Kairat sarà la partita della vita, noi dovremo..."
- 16:55 Sky - Solito allenamento post-partita per l'Inter dopo Verona. Thuram insieme al gruppo
- 16:41 Stramaccioni: "Lotta scudetto tra Napoli e Inter, ma il Milan è sicuramente il terzo incomodo"
- 16:27 Questa sera Albinoleffe-Inter U23: ecco come poterla vedere anche gratis
- 16:14 Lo strano caso di Mariani: fermato in Serie A, la UEFA gli affida PSG-Bayern Monaco in Champions
- 15:59 Atletico, Simeone: "L'Union SG può fare male, con l'Inter ha giocato molto bene"
- 15:45 Sorrentino: "L'Inter senza Calhanoglu è un'altra cosa. Ma che buco del Verona sul primo gol"
- 15:30 Piovani dopo il ko con la Roma: "Brutta figura, giocato non da Inter. Voglio gente che sputa sangue"
- 15:15 Hakimi: "Negli ultimi anni al PSG sono maturato. Rivincere la Champions una grande sfida per noi"
- 15:02 Napoli, Politano: "Contro l'Inter abbiamo reagito bene ma dobbiamo portarci dentro lo shock del ko col PSV"
- 14:48 Calvarese: "Bisseck, bene Doveri. Ma se avesse dato rosso il Var non sarebbe intervenuto"
- 14:34 Kairat, Arad: "Scelto l'Almaty per il progetto, abbiamo fatto la storia. Ecco cosa ci rende speciali"
- 14:20 GdS - Nessuno come l'Inter in Serie A: già 11 marcatori diversi
- 14:07 Conte: "Non parlo di arbitri, appena lo ha fatto qualcuno è successo di tutto. Il Napoli in alto dà fastidio"
- 13:52 Condò: "Business plan di Chivu come quello di Inzaghi, ma con un finale diverso. Il derby sarà la terza prova"
- 13:38 Milan, Scaroni si gode il periodo ma sul titolo dribbla: "Squadra da scudetto? Da cardiopalma"
- 13:24 Conte e le difficoltà della Champions: "Il nostro campionato stressante, se prendete il Qarabag..."
- 13:10 Corsera - San Siro, le ragioni del rinvio sul rogito. I club prendono tempo perché...
- 12:56 Gasperini promuove le gare con Inter e Milan, poi tuona: "Non parlo di arbitri, solo una cosa mi dà fastidio"
- 12:42 Chiellini si unisce a Marotta: Lega Calcio Serie A nomina l'ex difensore juventino consigliere FIGC
- 12:27 Verso la sfida di Champions contro l'Inter, il Kairat Almaty si è già recato a Milano
- 12:14 Inter-Kairat, le attività della vigilia: gli orari di allenamenti e conferenze
- 12:00 FATTORE C, vittoria SPORCA e all'ULTIMO: era ora! LUIS HENRIQUE, tutto QUI? 25 MILIONI di perché
- 11:45 CdS - L'Inter sbanca il Bentegodi solo con un colpo di fortuna
- 11:30 GdS - L’autogol di Frese è il più tardivo in A per l'Inter. E bisogna tornare a un gol di Frattesi per...
- 11:16 Moviola CdS - Doveri male: Bisseck era da rosso. "Ci riempiono la testa con giustificazioni..."
- 11:02 GdS - Luis Henrique flop, Diouf sparito: l'Inter valuta un innesto a gennaio
- 10:48 Champions League, ecco la designazione arbitrale per Inter-Kairat: squadra tutta portoghese
- 10:34 Trevisani: "Chivu? Media punti da considerare senza il Mondiale. Su Lautaro bravo il tecnico a dire che..."
- 10:20 Pazzini: "Sorpreso da Chivu, era complicato. Lautaro? C'è un motivo se il tecnico non lo toglie"
- 10:06 Adani: "Gol di Zielinski? Non sai se è più bello l'assist o il tiro. Sul giallo a Bisseck dico che..."
- 09:52 Cesari: "Per il rosso a Bisseck mancano le quattro condizioni. Rigore su Pio? Non è come settimana scorsa"
- 09:38 Pagelle TS - Inter, bocciati Bastoni e Bonny più di tutti. E ci sono altri quattro insufficienti
- 09:24 TS - Inter, serve anche il fattore "C". Ripresa da 12 tiri a 1 per i nerazzurri, eppure...
- 09:10 Pagelle CdS - Sommer lascia qualche dubbio, Zielinski con un gioiello
- 08:56 Pagelle GdS - Addirittura dieci bocciati, il peggiore è Luis Henrique. Calhanoglu l'unico con i giri alti, ok Zielinski, Lautaro annebbiato