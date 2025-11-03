Dopo aver messo il punto esclamativo sull'affermazione della Lazio sul Cagliari, nel Monday Night Match della decima giornata di Serie A, Mattia Zaccagni si è soffermato con Sky per commentare il 2-0 dell'Olimpico: "Non dimentichiamoci dei tanti infortunati, ma questa Lazio nelle difficoltà è riuscita a rimanere unita. Siamo contenti di questo, ora prepariamoci bene in settimana che ci aspetta una grande partita", ha detto l'attaccante biancoceleste proiettandosi alla sfida con l'Inter di domenica prossima.