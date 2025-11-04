Graziano Cesari, ex arbitro e oggi "moviolista" su Mediaset, racconta la propria storia a La Gazzetta dello Sport. "Il Var? L’avrei benedetto. Non dico che sia la panacea di tutti i mali, però un salvagente fondamentale e non se ne può più fare a meno. Noi eravamo in tre, arbitro e due assistenti, oggi sono una squadra tra campo e sala Var".

"I benefici veri - dice - li vedremo con la nuova generazione di arbitri: Zufferli, Marcenaro, Bonacina sono cresciuti con il Var. Detto questo, per fare l’arbitro servono coraggio, personalità e una buona dose di narcisismo".